وزير حوثي: صنعاء جاهزة للتوقيع على خارطة الطريق مع السعودية وهذا شرطنا - أخبار كلمتك

اختتم وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، جمال عامر، لقاءه مع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، بتأكيد موقف صنعاء الرافض لربط عملية السلام بأي ملفات إقليمية أخرى، مشددًا على أن موقف صنعاء يأتي من منطلق قوة وليس ضعف.

وأكد عامر أن الخيار الاستراتيجي لصنعاء هو تحقيق السلام، معربًا عن استعدادها للتوقيع الفوري على خارطة طريق مع السعودية، التي وصفها بالطرف الرئيس في الحرب.

وحذر عامر من أن خيار السلام لا يعني أن صنعاء ستقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطوات تصعيدية قد تتخذها الأطراف الأخرى، مشيرًا إلى أن صنعاء سترد بالشكل المناسب إذا استدعت التطورات ذلك.