عاجل: غارات جوية على هذه المحافظات قبل قليل - أخبار كلمتك

شنت مقاتلات التحالف الأمريكي البريطاني، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مناطق في محافظتي صنعاء وعمران.

وأكدت مصادر أمنية، أن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة جربان في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء، وخمس غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.



