ناشط حوثي يتهم شركات الاتصالات بـ"نهب" أرصدة المشتركين (فضيحة جديدة) - أخبار كلمتك

اتهم ناشط في جماعة الحوثي شركات الاتصالات في مناطق سيطرة سلطة صنعاء بمصادرة أرقام مشتركيها ونهب أرصدتهم، مشيرا إلى أن ما تقوم به عبارة عن سحت وحرام شرعا، حسب تعبيره.

وقال الناشط الحوثي المكنى أبو زنجبيل (‏مصادرة الأرقام والرصيد) إن "مصادرة شركات الاتصالات للأرصدة وللأرقام سحت وحرام شرعا، وربما يدخل في مسألة الربا".

وأضاف: "نريد من العلماء إفتاءنا في مسألة الربا في هذا العمل الذي تقوم به شركات الاتصالات".

وتصاعدت شكاوى مئات المشتركين في السنوات الأخيرة من تعمد شركات الاتصالات إلى نهب أرصدتهم بشكل فاضح مع كل باقات الاتصال، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانت تلك الشركات تعمل بشكل ممنهج على نهب الناس.