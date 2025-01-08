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هل تضاف درجات أولى ثانوي للمجموع بشهادة البكالوريا الجديدة؟ التعليم تجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

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هل تضاف درجات أولى ثانوي للمجموع بشهادة البكالوريا الجديدة؟ التعليم تجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

هل تضاف درجات أولى ثانوي للمجموع بشهادة البكالوريا الجديدة؟ التعليم تجيب (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:41 مساءً - البكالوريا، كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، حقيقة إضافة درجات الصف الأول الثانوي إلى المجموع النهائي لشهادة البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.

نظام البكالوريا الجديد والمجموع النهائي 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مجموع الثانوية العامة وفقا للنظام الجديد المقترح نظام البكالوريا المصرية سيحدد من خلال درجات الامتحان في مواد الصفين الثاني والثالث الثانوي فقط، أما الصف الأول فيعد مرحلة تمهيدية فقط لا يضاف للمجموع النهائي للشهادة".

 

مواد الصف الثاني الثانوي

وتابع: "الصف الثاني الثانوي سيكون أمام الطالب 3 مواد أساسية وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى وهي معممة على كل الشعب، وسيكون عنده مادة واحدة من الشعبة التي يختارها".
 

 

تعليق رئيس الوزراء على نظام البكالوريا

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على نظام "البكالوريا المصري"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطبيق أحدث النظم لتطوير منظومة الثانوية العامة، بهدف تخفيف الضغط عن الأسرة المصرية وتقديم تجربة تعليمية أكثر مرونة للطلاب.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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