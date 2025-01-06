مشاهير العرب - مسلسل فهد البطل يسجل ثاني قصة حب بين العوضي وميرنا نور الدين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:01 مساءً - سجل مسلسل فهد البطل ثاني قصة حب تجمع بين الثنائي أحمد العوضي وميرنا نور الدين، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل الحصان الأسود الذي جسدت خلاله ميرنا شخصية فتاة تدعى مي، وكانت تعيش قصة حب مع مدحت واصل الذي حسد دوره العوضي.

مسلسل فهد البطل من بطولة أحمد العوضي إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلا: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، المسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي».

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان مسلسل حق عرب آحر اعمال الفنان أحمد العوضي، وعرض المسلسل خلال ماراثون رمضان 2024 وحقق نجاحا فنيا وجماهيريا كبيرا.

وضم مسلسل حق عرب في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم: «دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، والطفل منذر مهران»، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.