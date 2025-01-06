جماعة الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان في البحر الأحمر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 10:00 مساءً - أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية، يحيى سريع، اليوم، عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر.

جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية، يحيى سريع قائلا: عمليتنا شمالي البحر الأحمر أدت إلى إفشال هجوم أمريكى.

وتابع يحيى سريع، هاجمنا ظهر اليوم هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة.

استهدفت محطة كهرباء جنوبي يافا

وكانت جماعة الحوثي اليمنية في بيان صادر عنها الأحد الماضى، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت محطة كهرباء جنوبي يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يدخل أجواء إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن تفعيل الإنذارات في بطليموس العازار في تل أبيب، مشيرًا إلى "تحقيق في التفاصيل".

اعتراض صاروخ حوثي

ولاحقا قال جيش الاحتلال: "بعد الإنذار الذي تم تفعيله في بطليموس العازار، تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى داخل البلاد".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية رصد إطلاق صواريخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل.

وخلال الأسابيع الأخيرة، ازدادت وتيرة الصواريخ والمسيّرات التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران باتجاه إسرائيل، وإن كان تأثيرها محدودًا.

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