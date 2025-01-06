بنسبة إنجاز تخطت 99%.. هيئة الدواء تستقبل 4 آلاف 574 استفسار وشكوى عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 09:56 مساءً - أعلنت هيئة الدواء المصرية استقبال 11539 استفسار وشكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء منذ تفعيلها حتى نهاية عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 11509 استفسار وشكوى منهم، بواقع إنجاز يتخطى 99.74%، حيث ورد إلى هيئة الدواء المصرية خلال عام 2024 نحو 4574 استفسار وشكوى، وتم التعامل معها جميعاً والانتهاء من تنفيذ 4544 استفسار وشكوى بنسبة إنجاز تتخطى 99.34%، وجاري العمل على الانتهاء من تنفيذ 30 شكوى جارية بنسبة 0.66%، والتي تمثل قرابة ضعف أعداد الاستفسارات والشكاوى الواردة للهيئة في عام 2023، وتم الانتهاء من تنفيذها جميعاً بواقع 2275 استفسارا وشكوى منفذة وواردة خلال عام 2023.

وكانت الشكاوى والاستفسارات بشأن توافر الأدوية، والإبلاغ عن مخالفات تخص المستحضرات والمنشآت الصيدلية من أبرز الموضوعات التي وردت إلى هيئة الدواء المصرية في تلك الشكاوى والاستفسارات، والجهود المبذولة في التعامل معها بحسمها وإنجازها.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعال لهيئة الدواء المصرية مع المواطنين، والعمل على تحقيق رضائهم، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، من حيث تلقي الاستفسارات والشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها واستمرار الجهود، والعمل على تذليل كافة العقبات، والاستجابة السريعة، وذلك بهدف تعزيز دورها الخدمي والمجتمعي، والعمل على وصول الدواء بشكل آمن وفعال وبجودة عالية للمرضى وذويهم، وتعزيز الشفافية وتحسين تقديم خدمات الهيئة للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما.

كما تقوم هيئة الدواء المصرية بالعمل على التحسين المستمر لآليات الرد والمتابعة، بالإضافة إلى اهتمام القيادات على كافة المستويات بالهيئة بمتابعة الاستفسارات والشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها، والتدريب المستمر للكوادر البشرية لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.

وتحرص الهيئة على دعم جهود تعزيز سبل التواصل المجتمعي ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والتأكد من سلامة تداول الاستفسارات والشكاوى والمقترحات والحفاظ على خصوصية وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المنظومة، والعمل على تطوير وتنمية تلك القدرات البشرية والمؤسسية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات الجدية نحو فحص وقائع الشكاوى والتعامل معها ومتابعتها، والتفاعل الإيجابي في إطار من المساواة التي يكفلها الدستور والقانون، ومتابعة الالتزام بتفعيل الخطط والبرامج والاجراءات الداعمة لتطبيق مبادئ الاستدامة المؤسسية للمنظومة لضمان سرعة حل المشكلات ومعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية وبمشاركة الأطراف المعنية.

يذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى من خلال المصادر المتعددة ادناه وموضح به QR Code:

ومرفق البوستر التوعوي البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg

تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، - الخط الساخن رقم 16528.