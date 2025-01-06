تعديل مواعيد تشغيل قطار العاصمة غدا، اعرف التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 09:45 مساءً - قامت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى بإخطار الورش وإدارة وهندسة تشغيل القطار الكهربائي الخفيف قطار العاصمة بتعديل على تشغيل القطار غدا الثلاثاء بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيدة.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشركة المشغلة للقطار الكهربائى، تقليل زمن التقاطر غدا الثلاثاء 7 يناير؛ لتسهيل انتقالات الإخوة الأقباط في يوم عيد الميلاد المجيد.

وأكدت الشركة أنه سيتوفر قطار كل ١٥ دقيقة، بالتناوب بين محطة بدر ومحطة مدينة الفنون والثقافة.

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