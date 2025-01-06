ريال مدريد يكتسح ديبورتيفا مينيرا بخماسية نظيفة في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 10:10 مساءً - حقق فريق ريال مدريد فوزا كبيرا على حساب ديبورتيفا مينيرا، بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

أحرز خماسية ريال مدريد كل من فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 5 وإدواردو كامافينجا في الدقيقة 13 وأردا جولر في الدقيقة 28، ولوكا مودريتش في الدقيقة 55، قبل أن يختتم أردا جولر خماسية الملكي في الدقيقة 88 من اللقاء.

بهذه النتيجة حجز ريال مدريد بطاقة التأهل لدور الـ16 في بطولة كأس ملك إسبانيا.



أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني تشكيل فريقه الذي يبدأ به مواجهة منافسه ديبورتيفا مينيرا مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهد تشكيل الميرينجي البدء بخليط من العناصر الاحتياطية والشابة، في ظل إراحة اللاعبين الأساسيين استعدادا لكأس السوبر الإسباني.

مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفا مينيرا، كلمتك

تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا

وبدأ ريال مدريد مباراته أمام ديبورتيفا مينيرا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: لورينزو - أسينسيو - أجوادو - جارسيا

الوسط: كامافينجا - مودريتش - فالفيردي

الهجوم: دياز - إندريك - جولر

مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفا مينيرا، كلمتك

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا

وأذيعت مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، عبر قناة SSC Extra HD1.

وخاض ريال مدريد المباراة بعد فوزه أمام فالنسيا بهدفين لهدف، في منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويلعب ديبورتيفا مينيرا في الدوري الإسباني الدرجة الرابعة، وخاض المباراة بعد الهزيمة أمام جوفينتود توريمولينوس في آخر مواجهاته.

غيابات ريال مدريد أمام ديبورتيفا ميتيرا

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لتلك المباراة تواجد النجم فينيسيوس جونيور، رغم طرده في مباراة الجمعة الماضي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد باستئناف ضد طرد فينيسيوس جونيور، ويأمل الحصول على نتيجة إيجابية ومن ثم مشاركته بشكل طبيعي أمام مينيرا.

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