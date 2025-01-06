الرياضة - 11:51 - أخطر من كورونا وينتشر بسرعة.. ما هودور انفلونزا المعدة «النورو فيروس»؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 11:51 مساءً - تصاعدت تحذيرات خبراء الصحة بالمملكة المتحدة خلال الساعات الأخيرة من استمرار تفشي فيروس «نورو» بسبب سهولة انتقال العدوى عن طريق اللمس، لافتين إلى أن نسبة الإصابة به ارتفعت إلى 40% عن السنوات السابقة، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

يأتي ذلك في نفس الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات من الفيروس المنتشر بالصين، بالتوازي مع الأمراض التنفسية المرتبطة بفصل الشتاء.

النورو فيروس

يعرف النورو فيروس بـ «إنفلونزا المعدة» أو «جرثومة المعدة».

- يسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد، وهو التهاب في المعدة أو الأمعاء.

- لكنه لا يرتبط بالإنفلونزا

- السبب الرئيسي للقيء والإسهال والأمراض المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة.

- يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار بالعدوى.

أطعمة يجب تجنبها لعدم الإصابة بالنورو فيروس

وحذر مركز السيطرة على الأمراض cdc من تناول المحار نيئًا، بسبب أنه يتغذى بالترشيح ومن الممكن أن يحتوي على فيروسات وبكتيريا يمكن أن تسبب المرض أو الوفاة، مؤكدًا أن أي شخص يستهلك المحار النيء يكون معرضًا لخطر الإصابة بالنورو فيروس.

والنورو فيروس من الأسباب الشائعة للإصابة بعدوى الأمراض المنقولة بالأغذية، والمتمثلة في الغثيان والقيء الغزير والإسهال المائي وآلام البطن، وفقا لـ منظمة الصحة العالمية.

خطورة النورو فيروس

من الممكن أن يصاب الشخص بمرض النورو فيروس عدة مرات في حياته بسبب وجود أنواع مختلفة منه.

كما أنه ينتشر بسهولة من خلال الاتصال المباشر بشخص مصاب بالنورو فيروس، كالاعتناء به، أو مشاركة الطعام أو تناول الأدوات معه، أو تناول الطعام الذي يتعامل معه، أو تناول الطعام أو شرب السوائل الملوثة، أو لمس الأشياء أو الأسطح الملوثة ثم وضع أصابعك غير المغسولة في فمك.

طريقة انتقال النورو فيروس

وأكد عالم الأحياء الدقيقة جيسون تيترو، أن النورو فيروس يمكن انتقاله بالفعل من خلال الملابس، حال لمس ملابس عليها رذاذ أو قيء لمصاب، وذلك لطبيعتها المسامية التي تسمح لبقاء الفيروسات لفترة طويلة، مضيفا أنه من الخطر استخدام المكنسة الكهربائية في تنظيف الأماكن التي بها آثر تقيؤ شخص مصاب، لسهولة انتشار مسببات الأمراض في الجو.

أعراض النورو فيروس

- الإسهال.

- القيء.

- الغثيان.

- آلام المعدة.

- الحمى والصداع.

- آلام الجسم.

- جفاف.

- انخفاض التبول.

- جفاف الفم والحلق.

- الشعور بالدوار عند الوقوف.

- النعاس.

الوقاية من نورو فيروس

- تنظيف وتطهير الأسطح الملوثة.

- غسل اليدين جيدا وبشكل متكرر.

- غسل الغسيل بالماء الساخن.

- طهي المحار جيدًا وغسل الفواكه والخضروات.