الرياضة - 11:51 - زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب جنوبي إيران - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 11:51 مساءً - أعلن مركز الزلازل الأورومتوسطى تسجيل زلزال قوته 5.3 درجات جنوبى إيران.

ووفقا للمركز، فإن مركز الزلزال (السطحي) يقع على بعد 139 كيلومترا جنوب مدينة شيراز التى يبلغ عدد سكأنها حوإلى 1.25 مليون نسمة، بينما تقع بؤرته على عمق 19 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو إصابات.

وذكر المركز أن هذا الزلزال هو الثانى الذى ضرب إيران خلال 24 ساعة، بعد الزلزال الذى ضرب قرية بلوك الواقعة فى منطقة إسماعيلى بمدينة جيروفت بمحافظة كرمان جنوب شرقى إيران صباح اليوم.