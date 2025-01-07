الرياضة - 12:11 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:11 صباحاً - مواقيت الصلاة غدا.. يتزايد البحث بشكل مستمر ويومي عن «مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب، موعد أذان العصر، موعد أذان العشاء، مواقيت الصلاة غدا، مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات»، الأمر الذي يجعلنا نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025.

مواقيت الصلاة غدا

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:20 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:1 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:52 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:11 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:33 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:27 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:6 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:55 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:13 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:37 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 5:22 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 12:1 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 2:50 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 5:9 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 6:32 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:22 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 12:2 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:51 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:10 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:33 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 5:21 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 12:1 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 2:49 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 5:8 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، الموافق 7 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 6:31 مساء.