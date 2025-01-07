الرياضة - 12:11 - عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:11 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الفئة الأكثر مبيعا في محافظات مصر بداية تعاملات اليوم اللثلاثاء 7 يناير 2025 نحو 3735 جنيها للبيع، و3710 جنيها للشراء. بينما وصل سعر الذعب عيار 24 إلى 4268.5 جنيها للبيع و4240 جنيها للشراء.

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب خلال التعاملات الختامية، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4240 جنيها عيار 22 3912.75 جنيه 3886.75 جنيه عيار 21 3735 جنيها 3710 جنيها عيار 18 3201.5 جنيه 3180 جنيها عيار 14 2490 جنيها 2473.25 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2120 جنيها

سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 4268.5 جنيه للبيع، و 4240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 بداية تعاملات اليوم نحو 3912.75 جنيه للبيع، و 3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر خلال تعاملات اليوم إلى 3735 جنيهًا للبيع، 3710 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3201.5 جنيه للبيع، و 3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي نحو 2490 جنيهًا للبيع، و 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في مصر اليوم نحو 2134.25 جنيه للبيع، و 2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر بداية التعاملات اليوم نحو 1600.75 جنيه للبيع، و 1590 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم إلى 29880 جنيها للبيع، و 29680 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2635.76 دولار للبيع، و 2635.49 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر يواصل تراجعه.. مفاجأة بعيار 21

آخر تحديث لـ سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الذهب في الأردن اليوم الإثنين 6 يناير 2025