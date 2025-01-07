فان دايك: لا أعتقد التجديد مع ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:00 صباحاً - آثار الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، الجدل بشأن مستقبله مع الريدز، في ظل اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ آخر، بدءًا من يناير الجاري.

فان دايك يثير الجدل حول تجديد عقده مع ليفربول

ورد فان دايك على سؤال لشبكة "سكاي سبورتس"، حول آخر تطورات تجديد عقده، فقال: "لا شيء".

وعن إمكانية التوصل لاتفاق حول التجديد مستقبلًا، قال: "لا أعتقد ذلك، لكني هادئ بشأن هذا الأمر.. كما قلت قبل أشهر، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف: "لا أمتلك أي تحديث على الإطلاق في الوقت الحالي، الأمر كله يتعلق الآن بالتركيز على مباراتنا يوم الأربعاء ضد توتنهام في كأس الرابطة.. سنخوض مباراة صعبة مرة أخرى، لكنها مرحلة نصف نهائي كأس جيدة".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 46 نقطة، بفارق 6 نقاط عن آرسنال الوصيف، الذي لعب مباراة أكثر.

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