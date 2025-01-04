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واشنطن تبدأ تجهيز قاعدة عسكرية في عين العرب شمال سوريا - أخبار كلمتك

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واشنطن تبدأ تجهيز قاعدة عسكرية في عين العرب شمال سوريا - أخبار كلمتك

واشنطن تبدأ تجهيز قاعدة عسكرية في عين العرب شمال سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:55 مساءً - شرع  الجيش الأمريكي بتجهيز قاعدة عسكرية في مدينة كوباني "عين العرب" في محافظة حلب شمالي سوريا، بحسب ما كشف "مصدر سوري مطلع" لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت.

واشنطن تبدأ تجهيز قاعدة عسكرية في "عين العرب" شمالي سوريا

ويأتي التأكيد بعدما نفت وزارة الدفاع الأمريكية، (البنتاجون) أن تكون لواشنطن أي خطط لإنشاء قاعدة أمريكية في كوباني على الحدود مع تركيا، وقالت نائبة المتحدث باسم "البنتاجون" سابرينا سينج، إنه لا يوجد جنود أمريكيون في منطقة عين العرب.

وكان البنتاجون يعلق على معلومات حول نقل عتاد عسكري إلى المدينة.

 ونقلت "نوفوستي" عن المصدر: "بدأت القوات الأمريكية بناء قاعدة عسكرية صغيرة في بلدة عين العرب على الحدود السورية التركية في مبنى كان في السابق فندقًا، إضافة إلى العديد من المباني المحيطة به".

وأشار المصدر إلى أنه "يجري العمل حاليًا على إنشاء تحصينات خرسانية حول هذه المباني تحسبًا لبدء نقل الأصول التقنية والعسكرية".

القوات الأمريكية تعمل على تعزيز وجودها ودعم قواعدها 

وبين المصدر أن القوات الأمريكية تعمل على تعزيز وجودها ودعم قواعدها في محافظتي دير الزور والحسكة، مع زيادة كبيرة في إمدادات الأسلحة والمعدات العسكرية التقنية التي تصل إلى هذه القواعد، سواء برًا من العراق أو جوًا من دول أخرى.

وكانت مصادر في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، قد ذكرت أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي يقومان بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في سوريا، بالقرب من مدينة كوباني.

ويسيطر الأكراد على 25% من الأراضي السورية، بما في ذلك معظم محافظتي الرقة والحسكة، إضافة إلى شمال شرق دير الزور حيث توجد حقول النفط.

ومنذ عام 2015، تم إنشاء ما لا يقل عن 9 قواعد عسكرية أمريكية في المناطق، التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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