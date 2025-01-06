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مشاهير العرب - «منير مكرم»: أرض المسيح الأصلية في فلسطين التاريخية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «منير مكرم»: أرض المسيح الأصلية في فلسطين التاريخية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «منير مكرم»: أرض المسيح الأصلية في فلسطين التاريخية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:21 مساءً - أكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن عيد الميلاد المجيد يحمل حزنا بسبب الوضع الراهن لـ فلسطين مشيرا إلى أن أرض المسيح الأصلية في فلسطين التاريخية.

وأعرب مكرم خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة «الحياة»، عن تمنيه عن أن يمد الله يده ويجلب السلام لجميع الشعوب.

وأشار إلى أن مصر هي بلاد الخير، حيث احتضنت الأنبياء يوسف، وموسى، وأيضًا المسيح عندما هرب من هيرودس، موضحا أن مصر وطنًا يرحب بجميع الناس من ليبيا والسودان واليمن وسوريا.

وأضاف منير مكرم أن هذا التجمع هو رسالة إلى العالم كله، مفادها أن مصر أرض المحبة والسلام، مشيرًا إلى أن حمامة السلام ستعود بغصن الزيتون، جالبة معها الحب والسلام للعالم أجمع.

الفنان منير مكرم

منير مكرم من مواليد عام 1962، تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس 1984، بدأ حياته الفنية كمساعد مخرج مسرحي متجول لتسع سنوات، ثم عمل كمخرج مساعد في بعض الأعمال التليفزيونية، حيث شارك في إخراج مسلسل (درب عسكر). كان أول ظهور له كممثل في مسرحية (أرزة لبنان)، ولكنه نال شهرته من برنامج (إديني عقلك)، حيث عرض لمدة تزيد عن عشرة أعوام، كما قام بالتمثيل في مسلسل (الضوء الشارد) عام.1999 وفيلم بوحة عام 2005 وأعمال أخرى كثيرة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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