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جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية تمنح عضويتها للفنان مصطفى كامل - أخبار كلمتك

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جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية تمنح عضويتها للفنان مصطفى كامل - أخبار كلمتك

جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية تمنح عضويتها للفنان مصطفى كامل - أخبار كلمتك


القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 09:25 مساءً -  منحت جمعيّة المؤلّفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسيّة "الساسيم" خطابات التهنئة للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لإخطاره باعتماده الرسمى ضمن محترفي العالم كشاعر وملحن مصري "العضوية البرفيشينال"، نظرا لأن أعماله الناجحة  تخطت الألف وثلاثمائة أغنية.

 

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ووجه الفنان مصطفى كامل الشكر لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية برئاسة الدكتور مدحت العدل وزملائه أعضاء مجلس الإدارة

 

 

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وأضاف: أتمني من زملائي بمجلس إدارة الجمعية بمصر متابعة ما وصلني من أخبار سعيدة ومؤسفة في نفس الوقت، عما حدث من إهدار ما يقارب النصف مليون دولار متحصلات أكبر عمل ناجح لي بأمريكا الآن ومنذ شهور، عن استغلال ألحاني وكلماتي لأغنية بابا فين من أشهر مطربي أمريكا، اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر.


ويأتي منح الساسيم للفنان مصطفى كامل حيث إنه يعد واحدًا من قليلين نجحوا في فرض بصمتهم الخاصة على فن الغناء العربي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تألقه وتعاونه في مسيرته الغنائية مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى في الكتابة والتلحين وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب ومحمد منير ومحمد فؤاد وحماده هلال ومحمد محيي وشيرين وبهاء سلطان وخالد عجاج ووردة الجزائرية وعفاف راضى وغيرهم بكثير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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