جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية تمنح عضويتها للفنان مصطفى كامل - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 09:25 مساءً - منحت جمعيّة المؤلّفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسيّة "الساسيم" خطابات التهنئة للفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية لإخطاره باعتماده الرسمى ضمن محترفي العالم كشاعر وملحن مصري "العضوية البرفيشينال"، نظرا لأن أعماله الناجحة تخطت الألف وثلاثمائة أغنية.



ووجه الفنان مصطفى كامل الشكر لجمعية المؤلفين والملحنين المصرية برئاسة الدكتور مدحت العدل وزملائه أعضاء مجلس الإدارة



وأضاف: أتمني من زملائي بمجلس إدارة الجمعية بمصر متابعة ما وصلني من أخبار سعيدة ومؤسفة في نفس الوقت، عما حدث من إهدار ما يقارب النصف مليون دولار متحصلات أكبر عمل ناجح لي بأمريكا الآن ومنذ شهور، عن استغلال ألحاني وكلماتي لأغنية بابا فين من أشهر مطربي أمريكا، اللهم لك الحمد كل الحمد ولك الشكر كل الشكر.



ويأتي منح الساسيم للفنان مصطفى كامل حيث إنه يعد واحدًا من قليلين نجحوا في فرض بصمتهم الخاصة على فن الغناء العربي خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تألقه وتعاونه في مسيرته الغنائية مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى في الكتابة والتلحين وعلى رأسهم الهضبة عمرو دياب ومحمد منير ومحمد فؤاد وحماده هلال ومحمد محيي وشيرين وبهاء سلطان وخالد عجاج ووردة الجزائرية وعفاف راضى وغيرهم بكثير.

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