مشاهير العرب - المسرح المصري في 2024 في عدد جديد لجريدة «مسرحنا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 09:41 مساءً - صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العدد الإلكتروني الجديد 906»لجريدة «مسرحنا»، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

وفي قسم «الأخبار والمتابعات»، نشر تقريرا بشأن استعدادات فرقة أبو صير المسرحية، التابعة لهيئة قصور الثقافة، للموسم الجديد ببني سويف، وتفاصيل ختام عرض «Sale» بمسرح السلام، وتفاصيل عرض «الدور الأرضي» لفرقة صوفي والمقرر عرضه على مسرح جزويت القاهرة، يومي 9 و 10 يناير الحالي.

كما ألقى العدد الضوء على مشروع القراءة المسرحية «تياترو فوتيه»، من خلال لقاء مع عدد من صناعه ومبدعيه، وتم استعراض تفاصيل الدورة الأخيرة لمهرجان جامعة المنوفية، بعد حصول عرض «سالب واحد» على المركز الأول، كما تضمن العدد تقريرا مفصلا حول الدورة الأولى، لمهرجان «الفضاءات المسرحية المتعددة»، التي تحمل اسم د.أشرف زكي، فيما تم رصد تفاصيل حفل توقيع كتاب، «مسرح العرائس المائية»، للفنانة مي مهاب، بدار حابي للنشر.

وفي العدد نشر استطلاعا للرأي حول تقييم المسرحيين، بعنوان «الموسم المسرحي 2024 ما له وما عليه»، وفي قسم «نوافذ»، تم تقديم الجزء الثاني من «المسرح الإفريقي من الإرهاصات الفنية إلى التأسيس»، وترجم الجزء الثاني من مقال «المسافة الجمالية في الفنون الأدائية»، لأليساندرو برتينيتو، باحث دكتوره في جامعة أوديني بإيطاليا.

وفي ختام العدد، تم نشر الجزء الثاني من سلسلة «النقد المسرحي السري والمجهول في مصر»، بعنوان «سجل النصوص والتقارير والوثائق المسرحية في الفترة من 1958 وحتى 1970.

جريدة مسرحنا

جريدة «مسرحنا» الإلكترونية، تصدر بشكل أسبوعي عن هيئة قصور الثقافة، وتضم هيئة التحرير، الكاتب والناقد محمد الروبي رئيسا، الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات.