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إيرادات فيلم "Sonic the Hedgehog 3 ترتفع لـ 330 مليون دولار - أخبار كلمتك

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إيرادات فيلم "Sonic the Hedgehog 3 ترتفع لـ 330 مليون دولار - أخبار كلمتك

إيرادات فيلم "Sonic the Hedgehog 3 ترتفع لـ 330 مليون دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:10 صباحاً - ارتفعت إيرادات فيلم "Sonic the Hedgehog 3"، لـ  330 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، وذلك عن ميزانية بلغت 122 مليون دولار.

تفاصيل فيلم Sonic the Hedgehog 3

فيلم Sonic the Hedgehog 3، حصل على تقييمات إيجابية من النقاد والجمهور.

Der Gesellschaft den Igel vorhalten: „Sonic the Hedgehog“ im Kino

Sonic the Hedgehog 3، من بطولة الممثل الكوميدي الشهير جيم كاري، وكيانو ريفز، وفي هذا الجزء، يخوض "سونيك" برفقة أصدقائه، مغامرة مثيرة لمواجهة خصم غامض، وقوي، يُدعى "شادو"، ويمتلك قوى غير عادية، تجعل من مواجهته تحديًّا غير مسبوق، لفريق سونيك، مما يثير التساؤلات حول كيفية إنقاذهم للعالم.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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