أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

أنغام تطرح كليب "تيجي نسيب" الليلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:50 صباحاً - تستعد الفنانة أنغام مساء اليوم الأربعاء لطرح فيديو كليب تيجي نسيب الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد، والذي يحمل نفس ذات العنوان وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية تيجي نسيب لأنغام 

وكانت الفنانة أنغام قد شوقت جمهورها لفيديو كليب أغنية “تيجي نسيب” ونشرت برومو قصيرا للكليب عبر حسابها على منصة إكس، وعلقت: الفيديو الموسيقي الرسمي لتيجي نسيب قريبا.

ألبوم أنغام “تيجي نسيب” 

 

وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحمل ألبوم أنغام الجديد عددا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

أخبار ذات صلة

0 تعليق