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جائزة ساويرس، غادة العبسي تفوز بفرع الرواية لكبار الأدباء وسيد عمر وهبة أحمد للشباب - أخبار كلمتك

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جائزة ساويرس، غادة العبسي تفوز بفرع الرواية لكبار الأدباء وسيد عمر وهبة أحمد للشباب - أخبار كلمتك

جائزة ساويرس، غادة العبسي تفوز بفرع الرواية لكبار الأدباء وسيد عمر وهبة أحمد للشباب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:40 مساءً - كشفت جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين عن الفائزين بفرع الجائزة في الرواية لكبار وشباب الأدباء لدورة هذا العام. 

فرع الرواية كبار الأدباء 

وفازت بجائزة ساويرس الثقافية فرع كبار الأدباء في الرواية الكاتبة غادة العبسي عن روايتها "كوتسيكا". 

فيما جاء الفائزين بفرع الرواية لشباب الأدباء كالتالي: 

المركز الأول.. سيد عمر عن رواية "الصبي". 

المركز الثاني.. هبة أحمد حسن عن رواية "فريدة وسيدي المظلوم". 

جائزة ساويرس الثقافية 

وتعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. 

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.
 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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