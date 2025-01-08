الجمهور يستقبل أنغام بطريقة خاصة في حفل اطلاق البومها الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:40 مساءً - خطفت النجمة أنغام الأنظار، عقب وصولها للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب المقام حاليا بأحد المولات الكبري

وشهدت احتفالية أنغام بألبومها الجديد تيجي نسيب تدافع الجمهور علي المطربة التي حرصت علي تقبيلهم أثناء تواجدها علي الريد كاربت



انطلق منذ قليل حفل احتفال أنغام بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب في أحد المولات الكبري بمدينة الشيخ زايد



وكان أول الحضور الشاعر الغنائي أمير طعمة وزوجته والموزع الموسيقي حسن الشافعي ، بالإضافة إلي حضور الإعلامية لميس الحديدي

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”



وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وحمل ألبوم أنغام الجديد عددا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

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