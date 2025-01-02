مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 04:20 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات أبرزها كأس مصر وكأس السوبر الإيطالي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس مصر

زد × ديروط - 2:30 ظهرًا

بتروجت × المقاولون العرب - 2:30 ظهرًا

مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان × أتالانتا - 9 مساء | أبوظبي الرياضية 2

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