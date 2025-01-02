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مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 2 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 04:20 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات أبرزها كأس مصر وكأس السوبر الإيطالي.

وتقام اليوم المواجهات التالية:

مباريات اليوم في كأس مصر

زد × ديروط - 2:30 ظهرًا

بتروجت × المقاولون العرب - 2:30 ظهرًا

مباريات اليوم في كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان × أتالانتا - 9 مساء | أبوظبي الرياضية 2

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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