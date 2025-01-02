غزل المحلة يبدأ تدريباته استعدادا لمواجهة سبورتنج في كأس مصر (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:00 مساءً - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة مديره الفني الكابتن شوقي غريب، استعداداته لمواجهة نظيره سبورتنج في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي غزل المحلة مع نظيره سبورتنج يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وتأهل فريق سبورتنج للدور الـ32 من كأس مصر بعد التغلب بركلات الترجيح على الحمام بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي عدة صور لمران الفريق اليوم الخميس.

غزل المحلة يخسر من البنك الأهلي

وفاز نادي البنك الأهلي على نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المحلة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحرز نادي البنك الأهلي هدفه في الدقيقة السادسة عن طريق ياو أنور، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل لتتدخل تقنية الفيديو وتؤكد صحة الهدف.

جاء الهدف من هجمة منظمة من لاعبي البنك الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها أسامة فيصل بتمريرة لياو أنور المنطلق خلف المدافعين داخل منطقة الجزاء والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى.

بعدها سيطر غزل المحلة على مجريات الأمور بشكل كامل وأهدر أكثر من فرصة للتعادل في ظل تألق أحمد صبحي حارس البنك، فيما اعتمد لاعبو البنك على الدفاع المنظم، لينتهي الشوط الأول بتقدم البنك بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سيطر غزل الحلة على الكرة بشكل كامل، مع مطالبات باحتساب ركلة جزاء كان أبرزها في الدقيقة 68 بعد سقوط من يحيى زكريا لاعب الغزل داخل منطقة الجزاء ولكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

موقف غزل المحلة والبنك الاهلي في الدوري

بتلك النتيجة يتجمد رصيد غزل المحلة عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبو غزل المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

فيما ارتفع حصد البنك الأهلي إلى 8 نقاط نقاط في المركز العاشر، بعدما خاض 7 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو البنك الأهلي 6 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

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