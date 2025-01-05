الرياضة - 12:06 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:06 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم .. يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم بشكل مستمر، مما يجعل مجموعة من المصطلحات كـ: «مواقيت الصلاة، ومواقيت الصلاة اليوم، وموعد أذان المغرب، وموعد أذان العصر، وموعد أذان العشاء»، تتصدر محرك البحث جوجل، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات.

مواقيت الصلاة غدا

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 يناير 2025 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:20 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:0 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:50 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:9 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:32 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجراليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:26 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:6 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:53 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:12 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:35 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:22 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 12:1 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصراليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:50 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:9 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:32 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:59 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصراليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:48 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:6 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا السبت 4 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:29 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:59 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:48 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:7 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:30 مساء.