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الرياضة - 12:06 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:06 صباحاً - مواقيت الصلاة اليوم .. يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم بشكل مستمر، مما يجعل مجموعة من المصطلحات كـ: «مواقيت الصلاة، ومواقيت الصلاة اليوم، وموعد أذان المغرب، وموعد أذان العصر، وموعد أذان العشاء»، تتصدر محرك البحث جوجل، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات.

مواقيت الصلاة غدا

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 يناير 2025 في محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:20 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:0 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:50 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:9 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:32 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجراليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:26 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:6 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:53 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:12 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:35 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:22 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 12:1 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصراليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:50 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:9 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:32 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:59 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصراليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:48 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:6 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء غدا السبت 4 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:29 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:19 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 11:59 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:48 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:7 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 5 يناير 2025، الموافق 5 رجــــــــب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:30 مساء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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