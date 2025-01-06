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الاتحاد المصري للتجديف يعدل مواعيد البطولات المحلية - أخبار كلمتك

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الاتحاد المصري للتجديف يعدل مواعيد البطولات المحلية - أخبار كلمتك

الاتحاد المصري للتجديف يعدل مواعيد البطولات المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 08:56 مساءً - التجديف، اعلن مسئولو اتحاد التجديف برئاسة شريف القماطي إجراء عدد من التعديلات على مواعيد البطولات المحلية للموسم الحالي.

وجاءت التعديلات كالتالي:

أولا: تنظيم بطولة الجمهورية لكافة الدرجات العمرية بمدينة الإسماعيلية في الفترة من 15 إلى 19 أبريل 2025، لتكون بطولة مجمعة بدلًا من البطولتين اللتين كان من المقرر تنظيمهما في 21،22 فبراير  2025 وفي 26،27 يونيو 2025.

ثانيا: تأجيل بطولة الجمهورية للتجديف داخل الصالات ( الارجوميتر) والتي كانت مقررة يوم 25 أبريل 2025 إلى موعد سيُحدد لاحقًا.

وتقدم الاتحاد المصري للتجديف بالشكر والتقدير  لرؤساء الأندية والاجهزة الفنية والإدارية على تعاونهم المستمر.

ومن جانبه قال اللواء شريف القماطي أن الاتحاد يضع دائمًا مصلحة اللاعبين والأندية في أولوياته، لضمان تقديم بطولات متميزة ومواكبة أعلى المعايير التنظيمية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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