تعرض حلف قبائل حضرموت لضربة عسكرية - أخبار كلمتك

أصدر حلف قبائل حضرموت بيانًا توضيحيًا، كشف فيه عن تعرض رجاله المرابطين غرب المكلا مساء أمس الأحد لهجوم استهدف إحدى نقاطهم الواقعة قرب ساحل أمبح، حيث أُطلقت عليهم مقذوفات من جهة البحر. كما أشار البيان إلى أن الهجوم تزامن مع تحركات عسكرية واسعة شملت إرسال رتل عسكري ضخم مكون من عشرات الأطقم والعربات المدرعة، وانتشار هذه القوات حول نقطة أخرى للحلف في منطقة رجيمة، مع استحداث نقاط جديدة في محيط مواقع الحلف غرب المكلا.



وأوضح الحلف في بيانه أن هذه التحركات جاءت بتخطيط من جهات مسؤولة تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وجرها نحو صراعات خطيرة، محذرًا من تصاعد الموقف ما لم يتم التدخل لتصحيح الأوضاع. ورغم هذه الاستفزازات، أكد حلف قبائل حضرموت على مواصلة دفاعه عن كرامة حضرموت وأمنها، والعمل على حماية ثرواتها وحقوقها.



نص البيان:-



بسم الله الرحمن الرحيم



(بيان)



تعرض رجال حلف قبائل حضرموت المرابطين في مواقع الشرف غرب المكلا مساء أمس الأحد لإطلاق وابل من المقذوفات من تجاه البحر مستهدفين نقطة الحلف المتواجدة قرب ساحل امبح الواقعة على الخط الرئيسي و كذلك ارسال رتل عسكري يضم عشرات من الأطقم و العربات المدرعة و انتشارهم حول نقطة الحلف الواقعة في منطقة رجيمه و استحداثهم نقاط جديدة حول مواقع الحلف غرب المكلا في عملية استهداف واضح بتخطيط و تدبير من جهات مسؤولة لا تريد الخير للبلاد و تنوي جر المنطقة بشكل عام إلى صراعات لا يمكن الخروج منها بسهولة على الرغم من المواقف المعلنة من القيادات العسكرية المختصة التي تشير إلى خلاف ذلك، إلا أننا نستغرب تحركات تلك القوى و من أي دافع تنطلق و الأمر الذي يوحي بمؤشرات خطيرة ستئول إلى حدوث تصادم كبير يزعزع استقرار المنطقة في حالة عدم قيام كل الجهات بواجبها تجاه تصحيح الأوضاع.



و ان كل هذا لن يثني حلف قبائل حضرموت في المضي قدما للدفاع عن كرامة حضرموت و امنها و استقرارها و الحفاظ على ثرواتها و حقوقها .

صادر عن حلف قبائل حضرموت

الاثنين 6 / يناير / 2025م

