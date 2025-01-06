دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

تصوير مشاهد تجمع بين ميمي جمال وفيفي عبده في العتاولة 2 - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

عمرو الليثي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عمرو الليثي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 09:36 مساءً - هنأ رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور عمرو الليثي - في تهنئته - «يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. أعاده الله على قداستكم وجميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.. وأن يديم على مصرنا الحبيبة وشعبها الكريم الأمن والسلام والاستقرار».

اقرأ أيضاً
عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

البابا تواضروس يرقي 5 كهنة لرتبة القمصية خلال ترأسه القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية

وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق