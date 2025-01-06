عمرو الليثي يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 09:36 مساءً - هنأ رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
وقال الدكتور عمرو الليثي - في تهنئته - «يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. أعاده الله على قداستكم وجميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.. وأن يديم على مصرنا الحبيبة وشعبها الكريم الأمن والسلام والاستقرار».
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