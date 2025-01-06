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ريال مدريد يضع مدافع مانشستر سيتي ضمن حساباته - أخبار كلمتك

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ريال مدريد يضع مدافع مانشستر سيتي ضمن حساباته - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضع مدافع مانشستر سيتي ضمن حساباته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 09:50 مساءً - يخطط ريال مدريد لضم مدافع جديد صغير السن  في الصيف المقبل أو عقب نهاية الموسم المقبل بحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية .

جفارديول مدافع مانشستر سيتي في حسابات ريال مدريد

وأشارت إلى أن اللاعب الكرواتي جوشكو جفارديول مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن المرشحين لتدعيم خط الدفاع مستقبلًا.

وأوضحت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد يتعامل بشكل واقعي من خلال الاعتماد على اللاعب الفرنسي أوريلين تشواميني في خط الدفاع بعد إصابة إيدير ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي.

وجه نادي ريال مدريد الإسباني صدمة قوية لأحد نجوم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وارتبط اسم ريال مدريد بالتعاقد مع ترينت ألكسندر أرنولد نجم ليفربول الذي ينتهي عقده هذا الموسم.

ريال مدريد يرفض التعاقد مع فان دايك 

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن رفض ريال مدريد التعاقد مع أحد نجوم ليفربول البارزين وهو الهولندي فيرجيل فان دايك الذي ينتهي عقده مع نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن وكلاء فان دايك عرضوا على ريال مدريد إمكانية التعاقد مع اللاعب عقب نهاية عقده في شهر يونيو المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد لا يرغب في الاستعانة بخدمات فان دايك خاصة مع تقدم عمره ووصوله إلى 33 عامًا بجانب أن إدارة الفريق الإسباني لديها ثقة في إمكانية تعافي دافيد ألابا ومشاركته في المباريات بشكل طبيعي خلال الموسم الحالي بجانب تصعيد راؤول أسينسيو.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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