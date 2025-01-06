الرياضة - 09:31 - موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 09:31 مساءً - موعد مباراة الأهلي وسموحة.. بحث عشاق الكرة المصرية عن موعد مباراة الأهلي وسموحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025.

وتقدم كلمتك لقرائها ومتابعيها الأعزاء خلال السطور التالية، موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز، وكذلك القنوات الناقلة لتلك المواجهة المرتقبة لعشاق المارد الأحمر.

الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة سموحة، وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 12 نقطة من 6 مباريات خاضها الأحمر في «دوري نايل» حتى الآن، بواقع 3 انتصارات ومثلهم من التعادلات، وبدون هزيمة لكتيبة مارسيل كولر.

بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، ضيفًا على الأهلي، وهو في المركز السابع عشر «قبل الأخير» بجدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم، وذلك برصيد 5 نقاط من 6 مباريات خاضها «الموج الأزرق» في دوري نايل حتى الآن، بواقع انتصارًا وحيدًا وتعادلين و3 هزائم.

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

في خط الوسط: محمد مجدي أفشة - كريم نيدفيد - إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية - حسين الشحات - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - سمير محمد - وسام أبو علي

قائمة سموحة لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

وجاءت قائمة سموحة على النحو التالي

في حراسة المرمى: محمد أشرف - حسين تيمور.

في خط الدفاع: بركات حجاج - محمد ربيعه - مصطفى ميدو - أشرف مجدي - عبد الرحمن عامر.

في خط الوسط: محمد كناريا - دكوا دودو - أبو بكر ليادي - صامويل أمادي - أدهم أحمد - محمد مكرونة - إسلام جابر - محمد زيكا.

في خط الهجوم: مصطفى البدري - حسام حسن - محمد سالم - عبد الكبير الوادى - محمود صابر.

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية، مساء غد الثلاثاء، الموافق 7 من شهر يناير الجاري لهذا العام، ليكون هو موعد مباراة الأهلي وسموحة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري الممتاز، عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري الممتاز

وتُعد مجموعة قنوات أون سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم 2024-2025 «دوري نايل»، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة.