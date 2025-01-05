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الرياضة - 12:06 - عيار 21 بكام؟.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:06 - عيار 21 بكام؟.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:06 - عيار 21 بكام؟.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 12:06 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا ومبيعا في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2025 نحو 3765 جنيها للبيع و3745 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 4302.75 جنيها للبيع و4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية

سجل سعر الذهب عيار 24 بداية تعاملات اليوم نحو 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 في بداية التعاملاتت الصباحية اليوم نحو 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار21 اليوم الأحد

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في سوق الصاغة المصرية نحو 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد

أما سعر الذهب عيار 18 فوصل في بداية التعاملات اليوم الأحد في الصاغة المصرية إلى 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية فسجل اليوم نحو 2510 جنيهات للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة المصرية نحو 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

كما سجل سعر الذهب عيار 9 في بداية التعاملات نحو 1613.5 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025 في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
سعر الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه
سعر الذهب عيار 24 4302.75 جنيه 4280 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3944.25 جنيها 3923.25 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3765 جنيها 3745 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3227.25 جنيه 3210 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2510 جنيه 2496.75 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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