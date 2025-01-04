حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 05 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 05 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: الشناوي لا يتحمل هدف بلوزداد وأكرم توفيق مشغول بالعروض - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: الشناوي لا يتحمل هدف بلوزداد وأكرم توفيق مشغول بالعروض - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضية «خلية داعش الهرم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضية «خلية داعش الهرم» - أخبار كلمتك

تصريح جديد لشرطة تعز عقب حدوث جريمة مقتل والد غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

تصريح جديد لشرطة تعز عقب حدوث جريمة مقتل والد غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

وفد من الجالية يزور الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

وفد من الجالية يزور الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يفوز على ماربيا FC ويتأهل لدور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يفوز على ماربيا FC ويتأهل لدور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة - أخبار كلمتك

محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5 -1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5 -1-2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

روتانا تنعى والدة الأمير الوليد بن طلال - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
روتانا تنعى والدة الأمير الوليد بن طلال - أخبار كلمتك

روتانا تنعى والدة الأمير الوليد بن طلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:55 مساءً - نعت شبكة قنوات روتانا والدة الأمير الوليد بن طلال التي توفيت اليوم السبت بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي.

وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "إكس": خالص التعازي والمواساة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال في وفاة والدتهم - رحمها الله - سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

وأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق