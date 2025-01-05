حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 05 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 05 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: الشناوي لا يتحمل هدف بلوزداد وأكرم توفيق مشغول بالعروض - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: الشناوي لا يتحمل هدف بلوزداد وأكرم توفيق مشغول بالعروض - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضية «خلية داعش الهرم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - اليوم.. محاكمة 11 متهما بقضية «خلية داعش الهرم» - أخبار كلمتك

تصريح جديد لشرطة تعز عقب حدوث جريمة مقتل والد غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

تصريح جديد لشرطة تعز عقب حدوث جريمة مقتل والد غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

وفد من الجالية يزور الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

وفد من الجالية يزور الشيخ العيسي - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يفوز على ماربيا FC ويتأهل لدور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يفوز على ماربيا FC ويتأهل لدور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب - أخبار كلمتك

رئيس أحد السعودي: ندمت على إعارة ميشالاك للزمالك لهذا السبب - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل - أخبار كلمتك

محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة - أخبار كلمتك

محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5 -1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:46 - الأخضر بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5 -1-2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة - أخبار كلمتك

محمد سعد عن "الدشاش": من أيام فيلم اللمبي مش بتوقع أي حاجة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 12:50 صباحاً - محمد سعد، قال الفنان محمد سعد: أتمنى أن يكون فيلم "الدشاش" خطوة في الطريق الصحيح في انتقاء الأعمال وجودتها وتلبية طلبات الجمهور.

 

توقع محمد سعد لفيلم الدشاش

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": لم أتوقع نجاح فيلم "الدشاش" وتربعه على شباك تذاكر السينما في مصر.

 

رؤية محمد سعد 

وتابع: "من أيام فيلم اللمبي وأنا مش بتوقع أي حاجة، ببص على السلمة اللي واقف عليها وبعطيها حقها أوي في الشغل وزي ما توديني وتطلعني للسلمة التاسعة أو العاشرة أنا راضي بالشغل اللى عملته ولكل مجتهد نصيب".

وأكمل: "الدشاش مش عمل واصل للكمال ولكنه خطوة وبخبط على الباب وبقول للناس هو ده اللون لو عايزين موجود، الفترة اللي فاتت كل اللي جاي عايز يشتغل كوميدي وأنا خلاص شافتها وجت الفرصة إني أغير وأروح لمنطقة تانية".
 

اختيار محمد سعد لأفلامه


وأكد محمد سعد: تم عرض أعمال كثيرة عليّ من 2019 ولم أجد ما يحقق رغبتي إلا في فيلم الدشاش.
 

نجاح محمد سعد 

من جديد، عاد النجم الكبير محمد سعد لجمهوره بعد غياب دام قرابة 6 سنوات، وذلك من خلال فيلم يجمع ما بين الأكشن والكوميدي في تجربة جديدة لم يقدمها محمد سعد من قبل، بحسب آراء الجمهور والنقاد.


واستطاع محمد سعد من خلال فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الدشاش”، أن يخطف الأنظار منذ طرح البرومو والأغنية الترويجية للعمل وصولا لتصدره شباك التذاكر بمختلف سينمات مصر في أول أيام عرضه، وأزاح أفلام الأعلى إيرادًا مثل؛ الحريفة، و"الهوى سلطان" و"الهنا اللي أنا فيه"، متصدرا البوكس أوفيس بـ2.600 مليون جنيه خلال ساعات فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق