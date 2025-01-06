هجوم بصعدة وسقوط ضحايا - أخبار كلمتك

شهدت مديرية مجز بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لمليشيا الحوثي، هجوماً قبلياً استهدف نقطة تفتيش حوثية، مما أسفر عن مقتل قيادي ميداني تابع للمليشيا وإصابة أربعة آخرين.

ووفقاً لمصادر محلية، شن المسلح القبلي، المنتمي إلى عائلة "آل مقيت"، الهجوم باستخدام قنبلة يدوية، تبعها إطلاق نار من رشاشه على عناصر الحوثيين المتمركزين في النقطة الأمنية.

الهجوم، الذي وقع جاء كرد فعل انتقامي على مقتل أحد أقاربه على يد عناصر حوثية قبل أيام؛ وأوضحت المصادر أن الحادثة تعكس تصاعد التوترات بين القبائل والمليشيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تسود حالة من الغضب الشعبي إزاء انتهاكات الحوثيين المتكررة بحق المدنيين والقبائل.