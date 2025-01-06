حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

حتشبسوت تبوح بأسرارها، اليوم الإعلان عن كشف أثري ضخم بالبر الغربي في الأقصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:01 - حديد عز بـ 38800 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

وفاة والدة مدير مستشفى كمال عدوان المعتقل بسكتة قلبية - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

القناة 12: إسرائيل لن تنسحب من بعض المواقع في جنوب لبنان لسنوات طويلة - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

انعقاد مجلس الحديث الخامس والعشرين لقراءة "صحيح البخاري" من مسجد الإمام الحسين، اليوم - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

ياسر ريان: كولر يرغب في خوض المونديال مع الأهلي والدبيس يحتاج إلى فرصة - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:41 - تتصدرها توتنهام ضد ليفربول.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

مناقشات إسرائيلية أمريكية حول "هجوم مشترك" على إيران - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - بعد طرح برومو أغنية «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».. من هو مقدمها؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - بعد طرح برومو أغنية «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».. من هو مقدمها؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد طرح برومو أغنية «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».. من هو مقدمها؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:36 مساءً - طرح صناع فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» برومو أغنية العمل تحت عنوان «تروح لمين»، وهي من تقديم وكلمات وألحان الرابر ليجي سي.

وفي وقت سابق تصدر فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، للفنان عصام عمر، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرضه خلال الأيام الماضية بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وحقق فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، إيرادات 443 ألف جنيه، في دور العرض المصرية، يوم السبت، مقابل 3524 تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته في 4 أيام عرض إلى مليون و808 آلاف جنيه.

أحداث فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

دارت قصة فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

ضم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» في بطولته عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.

اقرأ أيضاً
«منير مكرم»: أرض المسيح الأصلية في فلسطين التاريخية

قبل عرضه.. هنا الزاهد تشوق الجمهور لـ مسلسل إقامة جبرية

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق