مشاهير العرب - بعد طرح برومو أغنية «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».. من هو مقدمها؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 6 يناير 2025 10:36 مساءً - طرح صناع فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» برومو أغنية العمل تحت عنوان «تروح لمين»، وهي من تقديم وكلمات وألحان الرابر ليجي سي.

وفي وقت سابق تصدر فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، للفنان عصام عمر، تريند مواقع التواصل الإجتماعي، بعد عرضه خلال الأيام الماضية بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

وحقق فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، إيرادات 443 ألف جنيه، في دور العرض المصرية، يوم السبت، مقابل 3524 تذكرة، ليرتفع إجمالي إيراداته في 4 أيام عرض إلى مليون و808 آلاف جنيه.

أحداث فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

دارت قصة فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، في إطار درامي حول حسن الشاب الثلاثينى الذى يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد «رامبو» من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

أبطال فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»

ضم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» في بطولته عدد من الفنانين منهم: عصام عمر، وركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، والعمل من إخراج خالد منصور.