لميس الحديدي: كلمات السيسي في قداس الميلاد بالغة الأهمية - أخبار كلمتك



القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 10:50 مساءً - قدمت الإعلامية لميس الحديدي التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يحل في السابع من يناير، قائلةً: "كل سنة ومصر والمصريين وأقباط مصر بخير، وربنا يديم علينا نعمة الوطن والحب والتآلف".

تابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON": أن أجراس الكنائس والأعياد في كل أرجاء الجمهورية، ونكون سعداء وإحنا بنسمعها، بنحس بالفرح والعيد والسعادة".

زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية للتهنئة بالعيد، قائلة: "كعادته كل عام، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي للتهنئة بقداس العيد واُستقبل بحفاوة كبيرة جدًا".

أردفت: "الرئيس بيدخل الكنيسة، كل الناس بتمد إيديها للسلام عليه بمشاعر حب وسعادة وهو بيكون سعيد جدًا أنه بيكون موجود مع الأقباط في قداس ليلة الميلاد، وكلمات الرئيس في قداس عيد الميلاد كلمات مهمة خاصة عبارة (القلق مشروع ولكن بكرر الصلابة والمناعة والوعي والأخذ بالأسباب من قبل الدولة والحكومة والايمان بالله كلها أمور مهمة) و(الدول لاتهزم من الخارج بل من الداخل ولكن صلابة هذا الشعب وحفاظه على بلده ووطنه ومقدراته هذا هو الحصن المنيع مع الأخذ بأسباب الإصلاح من الحكومة والدولة).".

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