تفاصيل شخصية رانيا يوسف في الجزء الجديد من مسلسل موضوع عائلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:55 مساءً - مسلسل موضوع عائلي 3، تشارك الفنانة رانيا يوسف في الجزء الجديد من مسلسل “موضوع عائلي”، حيث تقدم شخصية عبلة عبد الجواد، وهي واحدة من عائلة إبراهيم (ماجد الكدواني)، الذي كان يجمعها به قصة حب في الماضي إلا أن هذه العلاقة انتهت بعدما كذب عليها وأخبرها بأنه عقيم، وتتفاجأ عبلة بعد سنوات بأن إبراهيم لديه ابنة، فتقرر الانتقام منه من خلال تشريده وعائلته، فتطردهم من منزله ومن منزل شقيقته زينب وتضع عبلة شرطًا لحل مشكلته بأن يتزوجها لتتوقف عن إيذائه وأفراد عائلته.

وبعد رفض إبراهيم لهذا العرض لأنه يحب زوجته مريم “نور” تصر عبلة على مواصلة الانتقام، خاصة من ابنته التي أحبها بشدة، وهي سارة، التي تجسد شخصيتها الفنانة الشابة رنا رئيس.

تفاصيل موعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5

ومن المقرر عرض مسلسل موضوع عائلي 3 الحلقة 5 يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 يناير وذلك في تمام الساعة ١١ مساء، حيث تطرح منصة شاهد حلقتين كل أربعاء الساعة ١١ مساء بتوقيت مصر وسيتم طرح الحلقة 6 مع الحلقة 5.

عدد حلقات مسلسل موضوع عائلي 3

ويتكون مسلسل موضوع عائلي 3 من 10 حلقات، حيث إنه ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة وتعرض حلقاته عبر منصة شاهد.

أبطال مسلسل موضوع عائلي 3

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكدواني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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