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مع بدء عرضه، عدد حلقات المسلسل الكويتي "البث: خاطف من نوع آخر" - أخبار كلمتك

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مع بدء عرضه، عدد حلقات المسلسل الكويتي "البث: خاطف من نوع آخر" - أخبار كلمتك

مع بدء عرضه، عدد حلقات المسلسل الكويتي "البث: خاطف من نوع آخر" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 11:15 مساءً - انطلق مؤخرًا عرض مسلسل جديد ينتمي إلى عالم الدراما الخليجية وهو المسلسل الكويتي “البث: خاطف من نوع آخر”، والمسلسل يأتي بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الفن في الكويت، وعلى رأسهم النجم يوسف البلوشي، الذي يعد من أبرز الوجوه الفنية في الدراما الخليجية. 

"البث: خاطف من نوع آخر" يعد بمثابة تجربة درامية جديدة تحمل مزيجًا من التشويق والإثارة، ويترقب الجمهور أن يقدم للمشاهدين قصة مبتكرة تنطوي على العديد من المفاجآت واللحظات المشوقة.

عدد حلقات مسلسل البث خاطف من نوع آخر 

مسلسل البث خاطف من نوع آخر الذي انطلق عرضه الخميس الماضي على منصة شاهد من المسلسلات القصيرة، حيث أنه مكون من 10 حلقات. 

تفاصيل مسلسل البث: خاطف من نوع آخر 

يجمع مسلسل البث: خاطف من نوع آخر نخبة من أبرز نجوم الدراما الكويتية والخليجية، حيث يشارك فيه مجموعة من الأسماء اللامعة التي تضمن للمشاهد تجربة فنية مميزة، حيث يتألق في المسلسل كل من يوسف البلوشي، ريم أرحمة، مهند الحمدي، عبدالمحسن القفاص، بيبي العبدالمحسن، طلال سام، خالد الصراف، آسيا الشمري، عيسى جبر.

وتدور أحداث مسلسل البث: خاطف من نوع آخر حول مجموعة من المشاهير الذين يظنون أن حياتهم المليئة بالأضواء والشهرة هي الحياة المثالية، لكن سرعان ما تنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يجدون أنفسهم مختطفين في ظروف غامضة تثير التساؤلات، ومع تصاعد الغموض حول اختطافهم، يبدأ البحث عنهم، لتتوالى المفاجآت والتطورات الدرامية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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