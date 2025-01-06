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قبل أيام من عيد ميلادها السابع والستين، سميرة سعيد تتصدر التريند بعد تألقها في أحدث جلسة تصوير - أخبار كلمتك

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قبل أيام من عيد ميلادها السابع والستين، سميرة سعيد تتصدر التريند بعد تألقها في أحدث جلسة تصوير - أخبار كلمتك

قبل أيام من عيد ميلادها السابع والستين، سميرة سعيد تتصدر التريند بعد تألقها في أحدث جلسة تصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 12:05 مساءً - مع بداية العام الجديد، تصدرت الديفا سميرة سعيد التريند بعد مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أحدث جلسة تصوير لها، ولقد لاقت هذه الصور إعجابًا واسعًا من متابعيها، وتأتي هذه الجلسة قبل أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها في 10 يناير الجاري حيث تتم عامها السابع والستين.    

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 ولدت سميرة سعيد في 10 يناير 1958، وحققت نجاحات غير مسبوقة بأدائها المميز وصوتها العذب الذي استطاع أن يجذب قلوب الملايين من عشاق الفن في كل مكان لتصبح واحدة من أبرز وأهم أيقونات الغناء في العالم العربي.

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تألق سميرة سعيد في أحدث جلسة تصوير 

وظهرت الديفا في الصور بإطلالة مميزة باللون البني، واتسمت إطلالتها بالبساطة والأناقة في الوقت ذاته، وتلقت سميرة تعليقات إيجابية على صورها من قبل محبيها.

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سميرة سعيد تُحيي أرشيفها الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي    

وكانت سميرة سعيد قد بدأت مؤخرًا خطوة جديدة ومبتكرة في الترويج لأعمالها الفنية القديمة غير المصوّرة، حيث لجأت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل صورها القديمة إلى فيديوهات مصوّرة، بطريقة حديثة. 

 وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مدير أعمالها، المخرج نضال هاني، الذي يشرف على تنفيذ هذا المشروع.

وتعمل سميرة سعيد منذ فترة على تحديث قناتها الرسمية على "يوتيوب" بجمع تاريخها الكامل من أعمال فنية. 
ويُذكر أن فريق عملها يعمل على تحسين جودة الصوت، والصورة في أرشيفها، لتقديم جميع المحتوى "كليبات، ألبومات، حفلات" بأفضل شكل لكي يتناسب مع التطورات فى الوقت الراهن، ويمكّن جمهورها من الاستمتاع بأعمالها الخالدة بطريقة عصرية.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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