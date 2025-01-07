البوسترات الفردية لأبطال مسلسل طراد (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 05:10 صباحاً - طرحت منصة شاهد البوسترات الفردية لأبطال مسلسل طراد تزامنا مع اقتراب موعد عرضه.

وتُبرز البوسترات الأبطال الرئيسيين للعمل، وتلقي لمحة عن الأجواء الدرامية التي تحيط بكل بطل.

ويعد المسلسل أحد الإنتاجات المنتظرة في الفترة الحالية، حيث يجمع بين القصة المثيرة والأبطال المميزين، مما يجعله محط أنظار عشاق الدراما العربية.

ومسلسل طراد عمل درامي سعودي من أعمال شاهد الأصلية ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل يوم 17 يناير، ليأخذ الجمهور في رحلة مشوقة من الإثارة والأحداث غير المتوقعة.

تفاصيل مسلسل طراد

تدور أحداث المسلسل حول طراد الذي كانت بدايته في عالم الإجرام من خلال سرقة مال والده، حيث قرر “طراد” الانتقام من الظلم الذي تعرض له بطريقته الخاصة.

وتتصاعد الأحداث عندما يشكل “طراد” عصابة محترفة مع ثلاثة من أصدقائه المقربين، لتبدأ سلسلة من العمليات الجريئة التي تتحدى القوانين وتضعهم في مواجهة مخاطر لا تخطر على البال، لكن الأمور تأخذ منحى خطِرًا عندما تقودهم إحدى عملياتهم إلى خزينة غامضة تحمل سرًا قادرًا على زعزعة الأمن الوطني.

مسلسل طراد بطولة نخبة من النجوم، بينهم نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد القحطاني، وعبد الرحمن نافع، ويقدم المسلسل تجربة مشوقة.

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