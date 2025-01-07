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هتمسح اسمه من السجلات، خطوة أخيرة من جنيفر لوبيز قبل الطلاق رسميا من بن أفليك - أخبار كلمتك

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هتمسح اسمه من السجلات، خطوة أخيرة من جنيفر لوبيز قبل الطلاق رسميا من بن أفليك - أخبار كلمتك

هتمسح اسمه من السجلات، خطوة أخيرة من جنيفر لوبيز قبل الطلاق رسميا من بن أفليك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 06:35 صباحاً - انتهت جنيفر لوبيز وبن أفليك من تسوية طلاقهما، وطلبا من قاضٍ إنهاء إجراءات الانفصال.

 

طلاق جنيفر لوبيز وبن أفليك

وقدمت لوبيز مستندات يوم الإثنين في محكمة لوس أنجلوس العليا تُظهر أن الزوجين السابقين قد قاما بتسوية طلاقهما من خلال الوساطة في سبتمبر، أي بعد حوالي شهر من تقديم لوبيز طلب الطلاق.

وعلى الرغم من أن معظم التفاصيل المالية للانفصال لم تنشر علنا، فإن أيا من النجمين لن يدفع للآخر دعمًا زوجيًّا.

وستقوم لوبيز بحذف اسم أفليك من اسمها القانوني بمجرد الانتهاء من إجراءات الطلاق، علمًا أن النجمين تزوجا في يوليو 2022.

وتقدمت لوبيز بطلب الطلاق في أغسطس 2024، على الرغم من أن الزوجين ذكرا في مستندات المحكمة أنهما انفصلا في أبريل 2023.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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