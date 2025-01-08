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موعد مباراة الزمالك وأبو قير والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة الزمالك وأبو قير والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وأبو قير والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:10 صباحاً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة غدًا الخميس،  بستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة غدًا الخميس في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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