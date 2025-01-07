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رغم ظروفه المالية الصعبة، فنان يرفض عرضا من ولاية أمريكية بسبب إسرائيل - أخبار كلمتك

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رغم ظروفه المالية الصعبة، فنان يرفض عرضا من ولاية أمريكية بسبب إسرائيل - أخبار كلمتك

رغم ظروفه المالية الصعبة، فنان يرفض عرضا من ولاية أمريكية بسبب إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 08:10 صباحاً - رفض الفنان جاكوب بورمود من ولاية ميزوري عرضا من إحدى ضواحي جنوب فلوريدا لعرض أحد تماثيله المعدنية التجريدية مقابل 3500 دولار، بعد أن اكتشف أن العقد ينص على منعه من "مقاطعة إسرائيل".

بورمود، الذي وصف نفسه بفنان يواجه صعوبات مالية، قال أنه لا يمكنه التوقيع بحسن نية "لأن ذلك سيؤدي إلى تطبيع هذه اللغة في العقود، وتطبيع ما يحدث حاليا في غزة".

وتعد فلوريدا من بين أكثر من 30 ولاية في الولايات المتحدة تضع قوانين تمنع الحكومات من التعاقد مع الشركات التي تقاطع إسرائيل. ورغم أن هذا القانون قائم منذ سنوات، فإن الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، التي دخلت شهرها الخامس عشر دون حل، أثارت قلقا متزايدا بين بعض الفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج ولاية فلوريدا.

ويدافع مؤيدو حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل عن الحملة باعتبارها وسيلة غير عنيفة لمقاومة ما يرونه سياسات غير عادلة تجاه الفلسطينيين، مشبهين الاستراتيجية بحركة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، بينما يرى المعارضون أن الحملة تتجاوز الحدود لتصبح معاداة للسامية وتهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل نفسها.

وطلب بورمود من مدينة صن رايز إزالة اللغة المناهضة للمقاطعة من العقد، لكن موظفي المدينة أبلغوه أنها مطلوبة بموجب القانون المحلي، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني.

وأكد المتحدث باسم المدينة، إريك لاش، للوكالة أن مدينة صن رايز "تحترم قرار الفنان بعدم المشاركة في برنامجنا الفني".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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