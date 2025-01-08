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المديريات التعليمية تعلن جاهزية لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول وأرقام الجلوس - أخبار كلمتك

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المديريات التعليمية تعلن جاهزية لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول وأرقام الجلوس - أخبار كلمتك

المديريات التعليمية تعلن جاهزية لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول وأرقام الجلوس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:01 صباحاً - امتحانات الفصل الدراسي الأول.. أعلنت مديريات وإدارات التربية والتعليم والمدارس، انتهائها من تجهيز لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعدادًا لانطلاق الامتحانات بالأسبوع المقبل.

إعلان أرقام جلوس الطلاب

وأوضحت المديريات والإدارات التعليمية، أن المدارس أعلنت أرقام الجلوس للطلاب، وانتهت من تجهيز ووضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول وطباعتها وتظريفها.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

الانتهاء من تكليف رؤساء اللجان والمراقبين

وأشارت إلى أنه تتم الانتهاء من مهمة تكليف رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، استعدادًا للمراقبة على الطلاب ادخل لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكافة المحافظات.

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للابتدائي

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الخميس المقبل الموافق 16 يناير، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب حتى يوم الخميس الذي يليه الموافق 23 يناير.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، من يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لمدة أسبوع، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.

موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء الإجازة

وطبقًا للمواعيد المعلنة، تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم الخميس الموافق 23 يناير، وتبدأ إجازة نصف العام 2025 للطلاب من يوم السبت الموافق 25 يناير وتستمر حتى يوم الخميس 6 فبراير.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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