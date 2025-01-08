أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بالقاهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بالقاهرة - أخبار كلمتك

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:01 صباحاً - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وتبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية، ومادة الهندسة.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة التربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان مادة العلوم، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ومع اقتراب عقد الامتحانات، حذرت المديريات التعليمية، من محاولات الغش الإلكتروني أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، أو محاولات تصوير الأسئلة أو الأجوبة، لنشرها على صفحات الغش.

حرمان الطالب الغشاش من الامتحان

وشددت المديريات التعليمية، على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أي طالب يقوم بمخالفة التعليميات أو القانون، وأي طالب سيتم ضبطه يغش خلال أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يٌلغى الامتحان له، محذرة من دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة في اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية.

اقرأ أيضاً
إلغاء الامتحان.. المديريات التعليمية تحذر من الغش أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

السبت.. التعليم تستعد لانطلاق امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل

التعليم: تصحيح كراسات إجابة امتحانات نصف العام 2025 «أول بأول»

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق