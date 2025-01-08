جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:01 صباحاً - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. مع اقتراب موعد انطلاق ماراثون الامتحانات، يبحث العديد من الطلاب عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول في القاهرة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت مديريات التربية والتعليم التابعة لمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وتبدأ الامتحانات من يوم السبت الموافق 18 يناير وتستمر حتى الخميس 23 من نفس الشهر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية، ومادة الهندسة.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان مادة الجبر والإحصاء، ومادة التربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان مادة العلوم، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

ومع اقتراب عقد الامتحانات، حذرت المديريات التعليمية، من محاولات الغش الإلكتروني أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، أو محاولات تصوير الأسئلة أو الأجوبة، لنشرها على صفحات الغش.

حرمان الطالب الغشاش من الامتحان

وشددت المديريات التعليمية، على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أي طالب يقوم بمخالفة التعليميات أو القانون، وأي طالب سيتم ضبطه يغش خلال أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يٌلغى الامتحان له، محذرة من دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة في اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية.