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الإحصاء: 16% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 16% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 16% انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:45 صباحاً - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر 2024. 

قيـمة عجز الميزان التجاري

وبلغت قيـمة العجز فـى الميزان التجاري 3.66 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.36 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض  قدرها 16.0٪.

مؤشر قيمة الصادرات  

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 21.3٪، حيـث بلغـت  4.07  مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر  2024 مقابـل 3.35 مليار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، يرجــع ذلـك إلـى ارتفاع  قيمة صادرات بعــض السـلــع وأهمها: (منتجات البترول  بنسبة   121.5 ٪، بترول خام   بنسبة 31.7٪، ملابس جاهزة  بنسبـة  15.6 %، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة  24.0 ٪). 

وانخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة  بنسبة 14.2%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  36.6 %، منتجـات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 56.0%، بلاط وأدوات صحية وخزفية  بنسبة 1.0٪). 

حجم الواردات خلال أكتوبر

وارتفعت  قيمة الواردات بنسبة 0.2٪ حيــث  بلغت 7.73 مليار دولار خـلال شهــر أكتوبر 2024  مقابـل 7.71 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: ( منتجات البترول بنسبــة  1.6%،  الغاز الطبيعى بنسبة 382.7% ، لدائن بأشكالها الاولية  بنسبة 12.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 21.4 %).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أكتوبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبة 8.8%،  أدوية ومحضرات صيدلة  بنسبة 5.2%، نحاس ومصنوعاته بنسبة 0.5٪، فول صويا بنسبة 3.6%).

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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