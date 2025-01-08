الرياضة - 10:56 - أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:56 صباحاً - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 استقراراً في جميع البنوك العاملة بـ مصر، وذلك وفقاً لآخر تحديث للأسعار في بداية التعاملات الصباحية.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار العملات العربية والأجنبية وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، بلغ نحو 164.09 جنيه للشراء، و164.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بلغ نحو 163.27 جنيه للشراء، و164.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، بلغ نحو 163.43 جنيه للشراء، و164.48 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي المصري نحو 13.77 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.76 جنيه للشراء، و13.80 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.76 جنيه للشراء، و13.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك المركزي، سجل نحو 13.51 جنيه للبيع، و13.47 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر، بلغ نحو 13.50 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، وصل نحو 13.50 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.73 جنيه للبيع، و50.59 جنيه للشراء.

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 50.70 جنيه للبيع، و50.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري، وصل نحو 52.09 جنيه للشراء، و52.92 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 52.32 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر، بلغ نحو 52.09 جنيه للشراء، و52.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري نحو 64.26 جنيه للشراء 64.60 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 64.26 جنيه للشراء و 64.58 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 64.26 جنيه للشراء و 64.58 جنيه للبيع.