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الرياضة - 09:21 - للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:21 - للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:21 - للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:21 صباحاً - أصبح موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 من الكلمات الأكثر بحثا على محرك جوجل، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

من المقرر ان يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير2025، بينما يتم صرف المتأخرات عن شهر ديسمبر الماضي خلال أيام 5 و6 و8 و9 يناير الجاري، وفق المعلن رسميًا من قبل وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة مؤخرًا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
مرتبات شهر يناير 2025

كما يمكن للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم أكثر من 4 ملايين موظف صرف مرتبات شهر يناير 2025 من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تقترب من 25 ألف ماكينة الصراف الآلي موزعة على 38 بنكًا حكوميًا وخاصة في القطاع المصرفي المصري.

جدول مرتبات شهر يناير 2025

يكون صرف مرتبات شهر يناير 2025 من الدرجة الممتازة حتى السادسة كالتالي:

- الدرجة الممتازة تتقاضى 12200 جنيه.

- الدرجة العالية تحصل على 10200 جنيه.

- درجة المدير العام تتقاضى 9200 جنيه.

صرف المرتبات

- الدرجة الأولى تحصل على 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية تتقاضى 8000 جنيه.

- الدرجة الثالثة تحصل على 7500 جنيه.

- الدرجة الرابعة تتقاضى 7000 جنيه.

- الدرجة الخامسة تحصل على 6500 جنيه.

- الدرجة السادسة تتقاضى 6000 جنيه.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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