الرياضة - 09:21 - للعاملين بالدولة.. موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:21 صباحاً - أصبح موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 من الكلمات الأكثر بحثا على محرك جوجل، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف المرتبات للعاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

من المقرر ان يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 يناير2025، بينما يتم صرف المتأخرات عن شهر ديسمبر الماضي خلال أيام 5 و6 و8 و9 يناير الجاري، وفق المعلن رسميًا من قبل وزارة المالية من خلال الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة مؤخرًا.

كما يمكن للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم أكثر من 4 ملايين موظف صرف مرتبات شهر يناير 2025 من خلال ماكينات الصراف الآلي التي تقترب من 25 ألف ماكينة الصراف الآلي موزعة على 38 بنكًا حكوميًا وخاصة في القطاع المصرفي المصري.

جدول مرتبات شهر يناير 2025

يكون صرف مرتبات شهر يناير 2025 من الدرجة الممتازة حتى السادسة كالتالي:

- الدرجة الممتازة تتقاضى 12200 جنيه.

- الدرجة العالية تحصل على 10200 جنيه.

- درجة المدير العام تتقاضى 9200 جنيه.

- الدرجة الأولى تحصل على 8200 جنيه.

- الدرجة الثانية تتقاضى 8000 جنيه.

- الدرجة الثالثة تحصل على 7500 جنيه.

- الدرجة الرابعة تتقاضى 7000 جنيه.

- الدرجة الخامسة تحصل على 6500 جنيه.

- الدرجة السادسة تتقاضى 6000 جنيه.