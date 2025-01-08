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توقف حركة مترو الخط الثالث بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب بسبب عطل فني - أخبار كلمتك

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توقف حركة مترو الخط الثالث بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب بسبب عطل فني - أخبار كلمتك

توقف حركة مترو الخط الثالث بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب بسبب عطل فني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:30 صباحاً - أعنلت  الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو توقف الخدمة مؤقتا بمحطتي  قباء وعمر بن الخطاب بسبب عطل فنى.

وقالت الشركة في بيان لها:" ركاب الخط الأخضر الثالث، نود إبلاغكم بأنه نظرًا لوجود مشكلة فنية، تم تعليق الخدمة مؤقتًا بمحطتي قباء وعمر بن الخطاب".

وأشارت إلى أن الخدمة في العمل تستمر بشكل طبيعي بين محطتي عدلي منصور والهايكستب وبين محطات هشام بركات وجامعة القاهرة ومحور روض الفرج.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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