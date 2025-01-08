بعد إصلاح العطل الفني، عودة الحركة لطبيعتها بمترو الخط الثالث الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:50 صباحاً - انتظمت حركة القطارات على خط المترو الثالث وأعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو انتظام الحركة على الخط بعد إصلاح العطل الفني الذى تسبب في إيقاف الحركة لبضع دقائق.

وقالت الشركة في بيان لركاب الخط الأخضر الثالث:" نحيطكم علمًا بعودة الخدمة تدريجيًّا لوضعها الطبيعي وانتظام حركة قطارات الخط الأخضر الثالث".

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